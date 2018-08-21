Kurban Bayram namazı saatleri belli oldu! 2018 Yarın İstanbul Ankara bayram namazı saat kaçta ve nasıl kılınır?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan milyonlarca kişi bayram namazı saati araştırmalarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Kurban Bayram namazı saatleri en çok merak edilen konular arasında yerini alarak trend listesinde zirveye tırmandı. 21 Ağustos Salı günü idrak edeceğimiz bu önemli gün vesilesi ile 'Kurban bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını bu başlık altında hazırladık. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Edirne, Sivas, Trabzon, Giresun, Samsun ve diğer illerde Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte tüm ayrıntılar…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Yarın sabah saatlerinde milyonlarca kişi camilere akın edecek. Her yıl olduğu gibi yine tüm camilerin dolup taşması bekleniyor. Bu nedenle il il bayram namazı saati araştırmaları başladı. Vatandaşlar yaşadığı ile göre bu başlık altından hemen öğrenebilirler.

İSTANBUL ANKARA VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm iller için bayram namazı saatleri yayınlandı. Hemen öğrenmek için ilerleyiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala 'bayram namazı nasıl kılınır' sorusu yine gündemdeki yerini aldı. Adım adım anlatımını sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.