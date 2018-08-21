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Kendi nın altında kaldı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kendi aracının altında kaldı

'NİN Başiskele ilçesinde yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. ndan indikten sonra bir anda hareket eden otomobili durdurmak isteyen Özel, dengesini kaybederek yere düştü. Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla 'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Özel'in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi'ne akın etti.

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Kendi aracının altında kaldı
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