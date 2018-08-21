Kendi aracının altında kaldı

KOCAELİ'NİN Başiskele ilçesinde yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili durdurmak isteyen Özel, dengesini kaybederek yere düştü. Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Özel'in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi'ne akın etti.

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