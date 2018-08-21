Lokomotifin çarptığı dizi oyuncusu öldü

ADANA'DA çekilen internet dizisi Sıfır Bir'in oyuncalarından Deniz Bezek'in (22) otomobiline, hemzemin geçitten geçmek isterken lokomotif çarptı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Bezek öldü. Acı haberi alınca olay yerine gelen yakınları, TCDD görevlisinin kulübesini taşladı. Dizideki rol arkadaşlarından Ali Sancaklı, "Sabah evine giderken bariyerler kapalı olmadığı için hemzemin geçitten geçmiş ancak ona lokomotif çarpmış. Görevli o sırada tuvalete gittiğini söylemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. Gözaltındaki TCDD görevlisinin sorgusu ise sürüyor.

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