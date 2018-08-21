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Lokomotifin çarptığı dizi oyuncusu öldü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Lokomotifin çarptığı dizi oyuncusu öldü

'DA çekilen internet dizisi Sıfır Bir'in oyuncalarından Deniz Bezek'in (22) otomobiline, hemzemin geçitten geçmek isterken lokomotif çarptı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan Bezek öldü. Acı haberi alınca olay yerine gelen yakınları, görevlisinin kulübesini taşladı. Dizideki rol arkadaşlarından Ali Sancaklı, "Sabah evine giderken bariyerler kapalı olmadığı için hemzemin geçitten geçmiş ancak ona lokomotif çarpmış. Görevli o sırada tuvalete gittiğini söylemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi. Gözaltındaki TCDD görevlisinin sorgusu ise sürüyor.

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