Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya lya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38