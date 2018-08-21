Sıra ince işçilikte

Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar bitti. Caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin yapımı tamamlandı. Kaba inşaatı da biten camide ince işçilik aşamasına geçildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ince işçilikte titizlikle çalışacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Caminin içindeki işlemler hızlı şekilde yapılmıştı. Camide kullanılacak asıl alan, sanat merkezi, konferans salonu ve otopark katlarındaki betonarme işlemi tamamlandı. Bundan sonra minarenin külahları gelecek. Camiyi iç süslemeleri ve ince işçiliğinin ardından en kısa sürede hazır hale getireceğiz." Dünyada meydanları meydan yapanın çevresinde anlamlı yapılar olduğunu dile getiren Demircan, "Dünyanın böylesine merkezi yerlerinde bir saray, bir mabet ya da bir tarihi mekan hep vardır. Taksim Meydanı kimliğini cami ve AKM'yle birlikte çok daha tahkim etmiş olacak. Dolayısıyla bu eksikliği de burada kapatmış oluyoruz. Taksim'de boşluğu dolduran yapı olarak bu cami ön plana çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

2 BİN 500 KİŞİLİK

Demircan, caminin tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini sözlerine ekledi.