Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Taciz suçlaması gişeyi batırdı

Taciz suçlaması gişeyi batırdı

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Taciz suçlaması gişeyi batırdı

Hakkında açılan cinsel taciz suçlamalarının ardından kariyeri yıkılma noktasına gelen 'li oyuncu 'nin son filmi gişede şok yaşadı. Billionaire Boys Club (Milyarder Çocuklar Kulübü) adlı film, ABD'de gösterime girdiği ilk haftada sadece 126 dolar gişe hasılatı gerçekleştirebildi. Suçlamalardan dolayı ya da gibi sinema camiasının kalbinin attığı yerlerde gösterime girmeyen filmin ancak Miami, New Orleans ve Phoenix gibi şehirlerdeki 10 sinema salonunda izleyiciyle buluştuğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taciz suçlaması gişeyi batırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN