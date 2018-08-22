2 koca 2 dehşet

7 AYLIK HAMİLE EŞE İŞKENCE ETTİ

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 7 aylık hamile Gülin B. eşi Rıza B. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle emniyete başvurdu. Emniyette ifade veren mağdur kadın özetle şunları anlattı:

Rıza Bora ile 15 aydır evliyiz. Bu evlilikten 7 aylık hamileyim. Eşim öfkesini kontrol edememektedir.

BELİM KIRILDI

Beni silahla öldürmekle tehdit ettiği için korkumdan pencereden atladım ve belimi kırdım. Bu olayla ilgili abim beni aldı ve Bursa'ya götürdü. Bu olaydan sonra eşim tedavimi yaptırma bahanesiyle beni alıp tekrar İstanbul'a getirdi. Yine şiddete devam etti. Beni eve kilitliyordu

Ailemin yanından İstanbul'a geldiğimde beni terminalden aldı. Arabada şiddete başladı. Beni ailesinin evine götürdü. Anne ve babasının yanında bana tokat atmaya yeltendi. Korkudan hastanelik oldum.

Şiddet devam edince babam durumu avukatıma anlattı, şikâyetçi olduk.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Rıza B. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'tehdit' suçu kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mağdur Gülin B.'nin avukatı Murat Sultansu, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde "Karar hukuka aykırıdır, kamu vicdanını yaralamıştır" dedi.

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ MARKETTE ÖLDÜRDÜ

Batman'da eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Cahide İnan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay önceki akşam Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Abdurrahman İnan'dan 4 aydır ayrı yaşayan Cahide İnan boşanmak istiyordu. Önceki akşam cadde ortasında eşi ile karşılaşan Cahide İnan 6 yaşlarındaki kızı ile hemen en yakındaki markete sığındı. Markete koşarken eşi Abdurrahman İnan tarafından kovalanan Cahide İnan kızının gözleri önünde defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan ağır yaralı Cahide İnan kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Firari koca aranıyor.