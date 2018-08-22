Başı sıkışan Trump'tan itirafçı avukatına tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, itirafçı olarak savcılıkla anlaşmaya giden ve seçim yasasını ihlal ettiğini kabul eden kişisel avukatı Michael Cohen'le ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "Eğer iyi bir avukat arayan varsa, onlara güçlü bir şekilde Michael Cohen'den hizmet almamalarını öneririm" dedi.

Trump'ın 51 yaşındaki eski avukatı Michael Cohen, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları için ödeme yapmakla suçlanıyordu. Cohen suçlamaları kabul ederek, savcılıkla işbirliğine gitme kararı aldı.

Cohen'e yöneltilen suçlamalar arasında "bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek" de bulunuyordu. Cohen'in bu suçu kabul ettiği ancak hangi siyasi aday adına bu suçu işlediğine yönelik isim vermediği belirtilmişti.

ABD'de bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümen altı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Cohen'in seçim yasasını ihlal soruşturmasının yanı sıra, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği Rusya soruşturmasında görevli olan Özel Savcı Robert Mueller'e de konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.

"COHEN'İN AKSİNE MANAFORT HİKAYELER UYDURMADI"

ABD Başkanı Donald Trump, Cohen ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından bir tweet de Virginia'daki bir mahkeme tarafından 8 kez suçlu bulunan seçim kampanyası direktörü Paul Manafort için attı.

Trump yaptığı paylaşımda, Paul Manafort ve ailesi için çok üzgün olduğunu söyledi ve yargının 12 yıllık bir vergi davası nedeniyle Manafort'un üzerinde baskı kurduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Manafort'un Michael Cohen'in aksine 'anlaşma' yapabilmek için hikayeler uydurmadığını belirtti.