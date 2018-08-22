Bayram günü dede cinneti

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyünde bayram namazının ardından kurban kesimi için evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı. Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi. Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.

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