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Bayram tatili yolunda facia

Bayram tatili için ’a giden Keyvan ailesinin içinde bulunduğu araç devrildi. Kazada biri çocuk iki kişi ölürken, üçü çocuk altı kişi yaralandı

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Bayram tatili yolunda facia
Bayram tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Tatil içinailesiyle 'dan, 'un Sungurlu ilçesiı Arıcı köyüne giden Mücahit Keyvan'ın (31) kullandığı otomobil, ilçe yakınlarında sazlık alana devrildi. Araçtaki Seyhan (34) ve Muhammed Furkan Keyvan (10) öldü. Mücahit, Meral (40), Buğra Efe (4), Melisa (3), Özlem (27) ve Nisa Keyvan (8) yaralandı. Çorum'da yine önceki gece Ömer Karaduman'ın (31) kullandığı otomobil ağaca çarptı. Aracın motoru, çarpmanın şiddetiyle 50 metre ileriye fırlarken, sürücü öldü.
'nin Ovacık ilçesinde Ali Güçlü'nun kullandığı otomobil, hatalı sollama sonucu Mehmet Demir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Lütfiye Demir (61) ölürken 2'si ağır 7 kişi yaralandı. atil için Van'dan 'a giden F.G.'nin kullandığı araç, Gümüşhane İkisu mevkisinde, bayram namazı sonrası yol kenarında yürüyen Temel Zengin'e (53) çarptı. Zengin öldü.
'de Recep K.'nın kullandığı kamyonet, Mehmet M.'nin kullandığı traktörle çarpıştı. Kazada ölem Mehmet M.'nin kurban kesmek için akrabalarına gittiği öğrenildi.
'da Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Göksel Kınacı öldü.
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Bayram tatili yolunda facia
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