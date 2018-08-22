Bollywood’un Oscar törenine Antalya talip

Ev sahipliği yaptığı milyon dolar bütçeli Hint düğünleriyle dikkat çeken Antalya
, şimdi de gözünü Hindistan
'ın dev etkinliklerine dikti. Hindistan film endüstrisi Bollywood
'un Oscar'ları olarak adlandırılan ve dünyanın en çok izlenen etkinlikler arasında yer alan Hindistan Film Akademisi Ödülleri (IIFA) Antalya
'nın radarına girdi. Bu yıl, Tayland'da yapılan ve ihtişamlı 'yeşil halı' geçit töreni ile sahne gösterileriyle dünyanın büyük ilgisini çeken tören, televizyon yada internet aracılığıyla 1.3 milyar insana ulaştı. Antalya şimdi bu törene ev sahipliği yapmak istiyor. 'FİLM VE DİZİ DE ÇEKİLİR'
Hint düğünlerini ve önemli kongreleri Antalya'ya getiren Inventum Global'in ortaklarından Bünyat Özpak, IIFA'nın Kurucu Başkanı Sabbas Joseph'i 5 kez Antalya'da ağırladıklarını belirterek, "Kendisi festivalin Antalya'da yapılmasına çok sıcak bakıyor. Törenin yapıldığı her ülkede Hintli turist sayısı yüzde 45 artıyor. Ödül törenin bütçesi 10 milyon doların üzerinde ama bu sponsorlarla karşılanabilir. Törenin, parayla ölçülemeyecek bir tanıtım etkisi var. Ayrıca törenin ardından o ülkelerde Bollywood filmleri çekilmeye başlanıyor. Dizi ve müzik klipleri çekiliyor. Hintli turist Antalya'yı henüz tanımıyor. Bu nedenle katkısı çok daha çarpıcı olur. Bir yıl içinde yüzde 500 gibi artışlar yaşanır. Bugün 1.5 milyar nüfuslu Hindistan'dan 22-30 milyon insan yurtdışına seyahat ediyor. Alışveriş, golf ve kültür turizmi gibi ürünler için de Hindistan büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye
bu pazardan hak ettiği payı alabilir" dedi.