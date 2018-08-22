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Dört yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Dört yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu

'nın Kozan ilçesinde psikolojik sorunları bulunan annesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra inşaat sahasında yerde hareketsiz halde bulunup hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde yaşayan Ö, 4 yaşındaki oğlu Ö. ile öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu. Kendisine zarar vermeye başlayan kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada, bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki inşaat sahasında yerde hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Vatandaşın kendi aracıyla Fatma Ö.'nün kaldırıldığı hastaneye götürdüğü çocuğun ölmüş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaşamını yitiren çocuğun aynı hastanede tedavisi süren Fatma Ö.'nün oğlu Yiğit Çınar Ö. olduğunu tespit etti. Emniyet ekipleri, çocuğun bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Dört yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu
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