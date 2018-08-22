Facebook ve Twitter, İran ve Rusya bağlantılı hesapları siliyor

Facebook ve Twitter, İran ve Rusya ile bağlantılı birçok kısmını sahte olmaları ve manipüle edici davranışlarda bulunmaları nedeniyle askıya aldığını, birçoğunu ise sildiğini bildirdi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 650'den fazla hesap ve grubun insanları yanılttıklarının tespit edildiğini bildirirken, Twitter askıya alınan 284 hesabın İran'la diren bağlantısının olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Facebook dün yaptığı açıklamada, aylar süren soruşturmanın ardından İran ve Rusya kaynaklı kampanyalar ile bağlantılı ve özgün olmayan davranış gösteren birden fazla hesap bulduğunu belirtmişti.

Facebook'un yaptığı açıklamada, "Bu tür davranışları yasaklıyoruz çünkü insanların yaptıkları bağlantılara güvenmelerini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.