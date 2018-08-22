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Kaçan dana iki duvar arasına sıkıştı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Kaçan dana iki duvar arasına sıkıştı
'nin Derince ilçesinde Şeref Soysal'ın kurban için aldığı 500 kiloluk dana, önceki gece bağlı olduğu ipi koparıp kaçmaya çalışırken ev ile istinat duvarının arasındaki boşluğa düştü. Dananın çıkardığı sesler üzerine uyanan sahibi, danayı iki duvar arasında sıkışmış halde görünce şaşkına döndü. Kendi çabalarıyla danayı çıkaramayan sahibi, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine ait vinç, dananın ağırlığını kaldıramayınca özel bir vinç firmasından yardım istendi. Bu vince bağlanan halatlarla, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan dananın arka bacaklarından birinin kırıldığı belirlendi.

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Kaçan dana iki duvar arasına sıkıştı
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