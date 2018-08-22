Kurban şebekesi hortladı

Zafer HALATÇI / SABAH – ÖZEL

SABAH, İstanbul'da kurban pazarlarını gezdi. Özellikle Kağıthane, Eyüp ve Sarıyer başta olmak üzere çok sayıda satıcı, hayvanlarının çalınmasından dert yandı. Buna göre farklı çadırlardan yüzlerce küçük ve büyükbaş kurbanlık hayvan çalındı. Hayvanları çalınan satıcılar, aynı hırsızları tarif etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de hayvan sahiplerini haklı çıkardı. Kurbanlık hayvanlarını satmak için İstanbul'a gelen hayvan satıcıları, polise ve jandarmaya şikayette bulunsa da azılı kurban şebekesi hünez yakalanamadı. Jandarma da bahse geçen şebekeyi ele geçirmek için özel tim oluşturdu.

Kağıthane Arıcılar'da hayvancılık yapan Haşim Ulusoy (65), ''Sabah 05.10'da mekânın etrafını dolaştım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Yattığım yer de hayvanların durduğu yere karşı. 15 dakika sonra hayvanların çanlarının hızlı öttüğünü fark ettim. Aralıktan baktım. 2 kişi içerde 2 kişi dışarda hayvanları araca atıyorlar. Koşarak çıktım geldim. Beyaz, kısa şase volkswagen marka transporter bir araca bindiriyorlardı. Hızlıca bastı gitti. Biz de onların kaçış istikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak polislere verdik. Yeri tespit ettirdik. Bu hırsızlar 4 kişi ve aynı kişiler. Bu civarda diğer hayvancıların da kurbanlıklarını çalıyorlar. Ben gece o saatte uyumuyordum. Bir insan o saatte ya namusu ya da malı için uyumaz. 21 adet küçükbaş hayvanım çalındı. Aynı hırsızlar bu bölgeye dadanmış. Aynı araç, aynı kişiler sürekli çalıyorlar. '' dedi.

Başka hayvan satıcıları da hırsızlara ve onları yakalayamayan güvenlik ekiplerine tepki gösterdi.