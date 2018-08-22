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'ta köprüden devrilen tır yandı: 1 ölü

'ın Koyulhisar ilçesinde köprüden devrilen tırın alev alması sonucu, araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 07:35
Sivas'ta köprüden devrilen tır yandı: 1 ölü

uyruklu Mohammad Rahımıan (64) yönetimindeki 99 D 829 plakalı demir yüklü tır, D-100 karayolu Yemişli Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri kırarak dere yatağına devrildi. Devrilmenin etkesiyle alev alan tıra Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin ı söndürmesinin ardından tırda sıkışan sürücü Rahımıan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rahımıan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Rahımıan'ın gibi tır şoförü olan ve arkasından bir başka tırla gelen kardeşi Alı Rahımıan ise bir süre cep telefonu ile arayıp ulaşamadığı abisinin kaza yaptığı görünce sinir krizi geçirdi.

Abisinin öldüğünü öğrenen Rahımıan gözyaşlarına hakim olamadı.

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Sivas'ta köprüden devrilen tır yandı: 1 ölü
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