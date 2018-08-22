Suç ortağını da rehin aldı

Esenyurt'ta, fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Servat Mervan (21) kurtarıldı. Babasının cep telefonu satış dükkânında çalışan Mervan, 29 Temmuz'da iş çıkışı yolda yürürken, yanına yaklaşan bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Olaydan bir gün sonra şüpheliler, Mervan'ın babasının cep telefonuna oğluna işkence yapılırken çekilen videoları gönderip 50 bin dolar fidye istedi. Mervan'ın babası durumu polise bildirince, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Mervan'ın en son babasının dükkânından ayrılıp eve gittiğini öğrenince, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, Mervan'ın zorla araca bindirildiğini belirleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Aracı kiralayan kişi de belirlendi.

ÇATIYA ÇIKTI

Polis, yaptığı çalışma sonucunda, şüpheli Musab E.'yi yakalamak için Küçükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli, polisi görünce, suç ortağı Ela Y.'nin boğazına bıçak dayayıp çatıya çıktı. Suriyeli arkadaşının sevgilisi olan Ela Y.'yi rehin alan zanlı, 2 saat sonra polise teslim oldu. Musab E. ve Ela Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Küçükçekmece'de başka bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriyeli Servat Mervan kurtarıldı. Mervan'ın yanında bekleyen 2 şüphelinin ise operasyondan önce evden kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Musab E. ve Ela Y. tutuklandı. Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.