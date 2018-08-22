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Görenler şaşkına döndü... Askıda

’da yıkanıp ütülendikten sonra sokağa asılan kıyafetler herkesi şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen elbiseler, 'iyi bayramlar' notu ile daha önce örneğine rastlanmamış bir yardımlaşmayı ortaya koydu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 02:21
Görenler şaşkına döndü... Askıda bayramlık

'nın Bahçelievler Mahallesi Turan Koçal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar sabah uyandıklarında gözlerine İnanamadı. Yalova Lisesi'nin demir korkuluklarındaki erkek ve kadın kıyafetleri mahalle sakinlerini ve yoldan geçmekte olan vatandaşları şaşkına çevirdi. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen yıkanıp ütülenen kıyafetlerin üzerindeki 'İyi bayramlar' notu ise örneğine ilk kez rastlanan yardımlaşmanın olduğunu ortaya çıkardı.

Görenler şaşkına döndü... Askıda bayramlık

Bu tip dayanışma örneklerinin toplumu bir birine daha da yaklaştırdığını vurgulayan vatandaşlar, "Bunu yapan kişi her kimse yürekten kutluyoruz. Bu bir dayanışma örneğidir. Önemli bayramda yeni değil temiz giyinmektir. Umarız ki bu uygulama Yalova'dan tüm Türkiye'ye yayılır" dedi.
Asılan elbiselerle açık bir butiğe dönen sokaktaki onlarca kıyafet, kısa süreler içerisinde ihtiyaç sahipleri tarafından alındı.

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Görenler şaşkına döndü... Askıda bayramlık
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