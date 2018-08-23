Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusunu verdi

ŞANLIURFA'DA Göktürk ailesinin en büyük çocuğu 26 yaşındaki Fadile Göktürk'e, yaklaşık 6 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu. Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Göktürk'ün, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerde baba Mehmet ile anne Nasire Göktürk'ün dokuları uyuşmayınca, hastanın kardeşi 21 yaşındaki Yusuf Göktürk karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu. Göktürk, Kurban Bayramı öncesi kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Yusuf Göktürk, "Ablama bayram hediyesi olarak karaciğerimden bir parça verdim. Ablam ve bizler iki bayramı birden yaşıyoruz. Ailece sevinç içindeyiz, anlatılmaz bir mutluluk" dedi. Fadile Göktürk ise "Tekrar hayata tutunduğum için çok mutluyum. İkinci defa dünyaya geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

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