Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusunu verdi

Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusunu verdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusunu verdi

'DA Göktürk ailesinin en büyük çocuğu 26 yaşındaki 'e, yaklaşık 6 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu. (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Göktürk'ün, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi. Yapılan tetkiklerde baba Mehmet ile anne Nasire Göktürk'ün dokuları uyuşmayınca, hastanın kardeşi 21 yaşındaki Yusuf Göktürk karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu. Göktürk, Kurban Bayramı öncesi kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Yusuf Göktürk, "Ablama bayram hediyesi olarak karaciğerimden bir parça verdim. Ablam ve bizler iki bayramı birden yaşıyoruz. Ailece sevinç içindeyiz, anlatılmaz bir mutluluk" dedi. Fadile Göktürk ise "Tekrar hayata tutunduğum için çok mutluyum. İkinci defa dünyaya geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ablasına bayram hediyesi karaciğer dokusunu verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN