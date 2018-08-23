Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bayram tatilinde 5 günlük kaza bilançosu: 82 ölü, 361 yaralı

Bayram tatilinde 5 günlük bilançosu: 82 , 361 yaralı

için verilen 9 günlük tatilin 5. günü geride kalırken, meydana gelen larda 82 kişi hayatını kaybederken, 361 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.8.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 08:43
Bayram tatilinde 5 günlük kaza bilançosu: 82 ölü, 361 yaralı

TATİLİN BEŞ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 82 ÖLÜ, 361 YARALI

Tatil süresince ise en çok mlü , bayramın ikinci günü meydana geldi. Geçen Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den bayramın ikinci günü gece yarısına kadar yurt genelinde meydana gelen 101 kazada 82 kişi öldü, 361 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 25 ölü, 82 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 82 ölü, 361 yaralı ( 101 kaza)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram tatilinde 5 günlük kaza bilançosu: 82 ölü, 361 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN