Bayram yine zehir oldu: Bir günde 29 ölü 102 yaralı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanında yollar yine kan gölüne döndü. Kaza
lar Bursa
, Niğde
, Antalya
, Kırıkkale
, Gaziantep
, Sivas
, Sinop
, Bingöl, Gümüşhane
, Samsun
, Malatya
ve Kırşehir
'de yaşandı. Böylece bayramın ilk iki günü yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE ÖLDÜ Bursa İnegöl
'de, bayram ziyareti için yola çıkanları taşıyan aracın sürücüsü Samet Yılmaz (25) direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaşandı. Kendisi ağır yaralandı, 7 aylık hamile eşi Gülay Yılmaz (23) karnındaki bebeğiyle beraber hayatını kaybetti. Sinop'ta ise Zeynep Gören idaresindeki araç Aliköy mevkisinde şampole devrildi. Otomobildeki Sultan ve Elif Eren kaza yerinde hayatını kaybetti. Kırşehir Mucur'da otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kum yığınına çarparak duran otomobilde bulunan Nazik Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti. OTOMOBİLDEN FIRLADI
Niğde-Pozantı karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı. Otomobildeki Faik Han ve Hatun Boz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Coşkun Han kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kırıkkale'de ise otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Otomobilden şarampole fırlayan 4 yaşındaki Emirhan Göksu öldü. Gaziantep'de otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin bedensel engelli sürücüsü Mustafa Uğur (78) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet T. gözaltına alındı.
Gümüşhane'de park halindeyken hareket eden tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu hayatını kaybetti. Özel bir firmaya ait tur otobüsü arıza yapınca sürücü, akü takviyesi yaparak arızayı giderdi. Bu sırada hareket eden otobüs, eğimli yolda hızlanarak kadın yolcu Mualla Amca'ya (64) çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ise panelvanın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü Aydın Dağ'ın eşi Gönül ve kızı Hiranur Dağ kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ile çocukları Toprak, Mustafa ve Esmanur Dağ hastanede tedaviye alındı. Dağ ailesinin bayram tatili için Hatay
'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. KARŞIDAN GELEN ARAÇ ÇARPTI
Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde bir otomobil karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya
'da ise üst geçidin 10 metre ilerisinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yayanın kimliği belirlenemezken otomobil sürücüsü Ramazan İ. gözaltına alındı. Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsa Bağlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Y. hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesinde bir minibüsle motosikletin çarpışması sonu motosiklet sürücüsü Serkan Satılmış yaşamını yitirdi. YANARAK CAN VERDİ
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, köprü üzerinde kontrolden çıkıp dere yatağına düşerek alev alan TIR'ın şoförü İranlı Mohammad Rahımıan (64) kayatını kaybetti. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Aracın kabininde sıkışan Rahımıan'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü Barış Çörtük, 1 yaşındaki oğlu Ayaz Çörtük ve diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55) ile Nurten Gökçeoğlu (55) yaşamını yitirdi.