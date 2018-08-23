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Karaciğer ve böbrekleri başkalarına hayat olacak

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Karaciğer ve böbrekleri başkalarına hayat olacak

DENIZLI'NIN Çameli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Nursel Yıldırım, beyin kanaması geçirerek 19 Ağustos'ta 'nde yoğun bakıma alındı. Hastanede iki gün süren tedaviye yanıt vermeyen Yıldırım'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırım'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine kadının karaciğeri ve böbrekleri, Servergazi Devlet Hastanesi'ne 'den gelen ekipler tarafından alınarak uygun hastalara nakil için işlemlere başlandı. Organların, İzmir'deki çeşitli hastanelerde yatan hastalara nakledileceği öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. , "Binlerce hasta sağlığına kavuşabilmek için organ bekliyor. Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla mümkün. Bu nedenle herkesi, öncelikle bu konuda duyarlı olmaya ve organ bekleyen hastalara umut olmak için organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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Karaciğer ve böbrekleri başkalarına hayat olacak
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