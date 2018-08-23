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'nın Seydikemer ilçesinde tur ünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 19:04
Son dakika: Muğla'da otobüs kazası

, bugün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. 'nın Seydikemer ilçesindAntalyalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur ü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Son dakika: Muğla'da otobüs kazası
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