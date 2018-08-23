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’da ve heyelan

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Trabzon’da sel ve heyelan

'DA dün sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, ve heyelana neden oldu. Düzköy ilçesinde sel ve heyelan sonucu karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için gün boyu çaba sarf etti. Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Trabzon’da sel ve heyelan
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