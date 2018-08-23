Trabzon’da sel ve heyelan

TRABZON'DA dün sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Düzköy ilçesinde sel ve heyelan sonucu karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolu ulaşıma açmak için gün boyu çaba sarf etti. Trabzon'un Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselmeye başladı. Trabzon Valiliği, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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