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'da silahlı saldırı: 2 yaralı

'da sokakta beklerken silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 07:21
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Feyyaz Kayır ve Hasan Akseki'ye, merkez Seyhan ilçesi ara sokaklarında bekledikleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce tabanca ile ateş edildi.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan Kayır önce özel bir hastaneye ardından da (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine Akseki ise Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde uzun namlulu silahlarla önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 3 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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