Aleyna için gözyaşları sel oldu

Aleyna Hatun Budanır
'ın cenazesi helallik alınmak üzere eve getirildiğinde, baba Şahimerdan, anne Hülya ve kız kardeşi Hilal Budanır, gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokunan anne Budanır, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum kızım" diye ağladı. Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aleyna'nın okul arkadaşları ve kalbinin nakledildiği Burak Zeybek'in babası Ali Zeybek de katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Defin sonrası her iki aile Aleyna'nın mezarı başında bir araya gelerek dua okudu. Zeybek'in annesi Müzeyyen Zeybek
ile acılı anne Hülya Budanır
birbirlerini kucaklayıp ağladı. Bu sırada anne Hülya Budanır, Müzeyyen Zeybek'e, "Oğluma ve onun kalbine iyi bak., Artık biz bir aile olduk. Sık sık görüşelim. Oğlum ayağa kalkınca bana getir" dedi. Mezarlıktaki aile buluşmasına Aleyna ve kalbi nakledilen Burak'ın öğretmenleri Hakan Borazan'da katıldı.