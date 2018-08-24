Aleyna’nın kalbi Burak’ta atacak

Antalya
'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve anne-babasının 2 gün bekleyip bayramlaştıktan sonra organlarını bağışladığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, Burak Zeybek'i (24) hayata bağladı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli
Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Beyazıt tarafından ve 4 saat süren başarılı operasyonla yapılan nakilin ardından yoğun bakım servisine alınan Zeybek'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kalbi yüzde 10 çalışan, sigortacılık yapan Burak Zeybek'in annesi Müzeyyen Zeybek ameliyat sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne Zeybek, "Oğlum geçen yıl 27 Temmuz'da bir anda fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bayramın ilk günü hiç beklemediğimiz anda 'Kalp bulundu' diye haber gelince sevinçten uçtuk. Yapılan tetkiklerin ardından kalp uyumlu çıktı ve nakil oldu. Biz mutluyuz ama diğer aileye baş sağlığı diliyoruz. Oğlum da çok mutlu. Kendine gelir gelmez kız arkadaşını görmek istedi. Bizim için çifte bayram oldu. Oğlum taburcu olduğunda tüm aile olarak organlarımızı bağışlayacağız. Daha önce aklımızda böyle bir şey yoktu. Herkese örnek olsun" dedi. AYNI ÖĞRETMEN OKUTMUŞ
Baba Ali Zeybek ise Aleyna'nın ailesini ziyarete gideceklerini söyleyerek, "Ayrıca oğlumuz iyileştiğinde de birlikte gideceğiz. Çünkü oğlumuzdaki kalp onlar için de atacak" dedi. Aleyna'nın babası Şahimerdan Budanır ise "Burak'ı tanımıyorum ama lisede öğretmenleri ortakmış. Aynı öğretmen ikisini de okutmuş" dedi.