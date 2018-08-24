Düğün beklerken 2 cenazesi oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çarşamba günü meydana gelen olayda Balık Festivali'nde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hürriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.U. olaydan sonra kaçtı. Türkan Güneştaş ve gelini Ayşegül Güneştaş'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Gelin Güneştaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilirken, Türkan Güneştaş'ın cenazesi ise Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki Abdullahpaşa Camisi'nde dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Silahlı saldırıda resmi nikâh kıydığı eşi ile annesini kaybeden, olayda babaannesi ile 2 teyzesi de yaralanan Umut Güneştaş, düğün davetiyesini dağıtmak ve aynı zamanda bayram izni için İstanbul'dan geldikleri Samsun'da büyük acı yaşadı. Silahlı saldırı sırasında yaşanan arbedede kendisi de düşerek yaralanan Umut Güneştaş'ın sağ kolunun kırıldığı öğrenildi. Yaşadığı acıyı anlatan ve silahlı saldırganı tanımadığını söyleyen Umut Güneştaş, "Evlenecektik bazı kansızlar yüzünden kısmet olmadı. Biz bulmadan devlet bulsun yoksa daha kötü sonuçlar olur" dedi. Olayda eşi ve gelini ölen, annesi ile baldızları yaralanan Osman Güneştaş ise, "Bayram günü çok büyük acı yaşadık" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU