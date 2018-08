İstanbul’dan bir günde 237 bin leylek geçti

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa ve Balkanlar'da yazı geçirdikten sonra Afrika 'ya dönüşe başlayan leyleklerin sonbahar göçünde toplandıkları en dar alan olan İstanbul Güzelce-Tepekent arasında, bir günde 237 bin leylek sayıldı. 12 yıldır sayım yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'Leylek Baba' olarak tanınan avukat Fikret Can (73), her mevsim 1 milyona yakın leyleğin geçtiği bu bölgenin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.Bu yıl Doğa Derneği'nin desteğiyle 18 Ağustos'ta leylek sayımına başladıklarını ve 21 Ağustos Salı günü 237 bin leylek sayımı yapıldığını söyleyen Can "Bu ülkemizin gerçekten inanılmaz büyük bir şansı. Dünyada eşi benzeri yok. Bunun en dar, en görülebilecek, izlenebilecek yeri Büyükçekmece'nin Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik mesafe" dedi.