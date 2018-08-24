Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’dan bir günde 237 bin leylek geçti

’dan bir günde 237 bin leylek geçti

Giriş Tarihi: 24.8.2018
İstanbul’dan bir günde 237 bin leylek geçti
Avrupa ve Balkanlar'da yazı geçirdikten sonra 'ya dönüşe başlayan leyleklerin sonbahar göçünde toplandıkları en dar alan olan Güzelce-Tepekent arasında, bir günde 237 bin leylek sayıldı. 12 yıldır sayım yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'Leylek Baba' olarak tanınan avukat Fikret Can (73), her mevsim 1 milyona yakın leyleğin geçtiği bu bölgenin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.
Bu yıl Doğa Derneği'nin desteğiyle 18 Ağustos'ta leylek sayımına başladıklarını ve 21 Ağustos Salı günü 237 bin leylek sayımı yapıldığını söyleyen Can "Bu ülkemizin gerçekten inanılmaz büyük bir şansı. Dünyada eşi benzeri yok. Bunun en dar, en görülebilecek, izlenebilecek yeri Büyükçekmece'nin Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik mesafe" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’dan bir günde 237 bin leylek geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN