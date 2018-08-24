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’un gözbebeği: Görme engelli sahaf Devrim

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
İstanbul’un gözbebeği: Görme engelli sahaf Devrim
Türkiye'nin tek görme engelli sahafı Devrim , 5 yıldır Samatya'da mahalle kitapçılığı yapıyor. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Tarım, bir süre memur olarak çalıştıktan sonra işten ayrılıp sahaf dükkanını açmaya karar verdi.
1.5 yaşındayken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu gözlerini kaybeden Devrim Tarım'ın hayatı gittiği görme engelliler okulunda okumayı öğrenmesiyle değişti. Tarım kitaplarla olan yolculuğunu SABAH'a anlattı:
Kitaptan başka sermayem yok. 15 metrekare dükkanımda yaklaşık 15 bin kitap var. Para kazanmak için açmadım. Yaptığım şeyi seviyorum.
Samatya'nın kozmopolit yapısı bu sahaf dükkanında da var. Ben de bu mahallenin adamı, dünya yurttaşıyım. Tabelamdaki farklı dillerdeki kitapçı yazısının karşılığı dükkanın içinde. Bir de kitap alacak parası olmayanlar için askıda kitap uygulamamız var.
İnsanlar kitap okumak yerine televizyon dizileri seyrederek hayatlarına ihanet ediyor.
Ben kitapçıyım ve engelimle değil yaptığım işle anılmak isteniyorum.
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İstanbul’un gözbebeği: Görme engelli sahaf Devrim
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