Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de Aretha Franklin için lokma döküldü

’de için lokma döküldü

Giriş Tarihi: 24.8.2018
İzmir’de Aretha Franklin için lokma döküldü
'in Karaburun ilçesinde, 16 Ağustos'ta 76 yaşında vefat eden "Soul'un Kraliçesi" için lokma döküldü. İlçede görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen ile öğretim görevlisi Ahmet Uhri tarafından ünlü şarkıcı Franklin için ölümünün yedinci günü Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Uhri, Franklin'in aynı zamanda aktivist ve insan hakları savunucusu olduğunu belirterek, "O, insan hakları ve zenci hakları için çok çalışan, iz bırakan kişiydi. Bazı insanların önemini öldükten sonra anlıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de Aretha Franklin için lokma döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN