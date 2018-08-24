İzmir’de Aretha Franklin için lokma döküldü

İzmir
'in Karaburun ilçesinde, 16 Ağustos'ta 76 yaşında vefat eden "Soul'un Kraliçesi" Aretha Franklin
için lokma döküldü. İlçede görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen ile öğretim görevlisi Ahmet Uhri tarafından ünlü şarkıcı Franklin için ölümünün yedinci günü Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Uhri, Franklin'in aynı zamanda aktivist ve insan hakları savunucusu olduğunu belirterek, "O, insan hakları ve zenci hakları için çok çalışan, iz bırakan kişiydi. Bazı insanların önemini öldükten sonra anlıyoruz" dedi.