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'da orman ı sürüyor

’nun Araç ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman ı sürüyor. Yangın hala kontrol altına alınamadı.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 21:27
Kastamonu'da orman yangını sürüyor

'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü sınırında orman ı çıktı. Geniş alanda etkili olan yangının kontrol altına almasına yönelik çalışmalar sonuç vermedi. Öğlen 12 sularında başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı..

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavşanlı Köyü sınırında öğleden sonra çıkan orman yangını saat 16.35'te yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kastamonu, Taşköprü, Daday, İhsangazi itfaiyeleri, DSİ 23. Bölge ile Karayolları 15. Bölge müdürlükleri ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının geniş alanda etkili olması üzerine 2 yangın söndürme helikopteri ile Çankırı, Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz itfaiyeleri de söndürme çalışmalara katıldı.

Yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit oluşturmayan yangınla ilgili gelişmeleri Kastamonu Valiliği ve AFAD yakından takip ederken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar tüm ekiplerce aralıksız sürdürülüyor.

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Kastamonu'da orman yangını sürüyor
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