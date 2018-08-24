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Piknik yolunda : 4 ölü

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Piknik yolunda kaza: 4 ölü
'ın Banaz ilçesinde Ramazan Yanar'ın kullandığı otomobil Kızılhisar Köyü Sarıçam Piknik Alanı'na giderken virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Kızılhisar Sulama Göleti'nde suya gömülen otomobilin sürücüsü Yanar ile yakınları Nazmiye Yanar, Gönül Yanar ile Ümmühan Yanar öldü.
Adıyaman'da Macide Hakyol Uçar idaresindeki otomobil bariyerlere çarpıp devrildi. Ağır yaralanan bir yaşındaki Beril Nisa bebek kurtarılamadı, iki kişi yaralandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı Adil Dilekçi öldü. Altınordu ilçesinde de şarampole yuvarlanan araçtaki Metehan Uzunlar (22) hayatını kaybetti. Kütahya'nın Emet ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı. Adana'da TAG Otoyolu'nda yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yananan otomobilin sürücüsü Gürsel Karabulut (29) hayatını kaybetti. Giresun'un Keşap ilçesinde ise yolun karşısına geçmek isterken ottomobil çarpan Abdullah Yılmaz (59) öldü. Kayseri'de de, 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
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Piknik yolunda kaza: 4 ölü
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