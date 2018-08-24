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haberi: 'den uyarısı! Bugün nasıl olacak?

'den tahmini geldi. Meteoroloji tarafından yurt genelinde hava durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin bir çok ilinde lar bekleniyor. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği belirtildi. 'da yaşayan vatandaşlar rüzgarlı bir güne başladı. Çok bulutlu olan İstanbul'da yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Giriş Tarihi: 24.8.2018 12:00
Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Günün haberi için. Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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