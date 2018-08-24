Alınan bilgiye göre, bayram tatilini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin bir bölümünün dün başlattığı dönüş yolculuğu devam ediyor. Çanakkale'deki iskelelerde dün gece geç saatlere kadar devam eden yoğunluk öğleden sonra yeniden başladı. Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman 5 kilometreye ulaşan kuyruk oluşturdu. İl merkezindeki yoğunluk dolayısıyla trafik polisleri, araçları Kayserili Ahmet Paşa Caddesi boyunca depolayarak kent içi trafiğin kilitlenmesini engelledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, Kurban Bayramı yoğunluğu dolayısıyla gemilerin doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını belirtti.

Yetkililer, tatili boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle aralıksız hizmet verildiğini kaydetti.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

BOLU DAĞI TÜNELİNDE AKICI YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor. Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul istikametinde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor. D-100 Karayolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise araç yoğunluğu bulunmuyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.