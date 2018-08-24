Türk sinemasında Cüneyt Arkın'ın başrolünde olduğu filmlerde Arkın'ı seslendirmesiyle tanınan, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu
, (87) tatilini geçirdiği Edremit'in Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi. CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek. Usta sanatçının vefatı tiyatro dünyasını yasa boğdu. Onunla birlikte çalışma imkanı bulan sanatçılar sosyal medya hesaplarından taziyede bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yayımlanan mesajda 'Tiyatromuzun ve Türk tiyatrosunun büyük ustalarından, Toron Karacaoğlu'nu kaybettik. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun' ifadeleri kullanıldı.
400'den fazla film ve dizide seslendirme ile oyunculuk yapan Karacaoğlu'nun vefatına dair sanatçı dostlarının mesajları; Erhan Yazıcıoğlu:
Geçen yıla kadar sahnelerde devleşen, Türk Tiyatrosunun Türkçe öğretmenini uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Volkan Severcan:
Ondan çok şey öğrendik. Zarafeti, kibarlığı ve ustalığı ile hepimize örnek oldu. Güle güle büyük usta. Seni tanıdığım ve seninle çalıştığım için çok şanslıyım. Mekanın cennet olsun. Hakan Altıner:
Sevgili Toron bey ne çok anılarımız ne çok coşkularımız, heyecanlarımız oldu yıllar boyunca. Büyük aktörlüğünüzün yanında bilge kişiliğinizle beyefendililiğinizle, güleryüzünüz ve benzersiz sesinizle hayatımın en önemli kişilerinden biri oldunuz hep. İlk oyunumuz 'Günden Gece'ydi. Şimdi dönülmez akşamın ufkuna varmışsınız. Gözümde durduramadığım yaşlarla uğurluyorum sizi. Behzat Uygur:
Gücü yettiğince sahnede kaldı. Önceliği hep tiyatro oldu. Mekanın cennet olsun. Nedim Saban:
Değerli tiyatro ustası Toron Karacaoğlu'nu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tiyatrokare'de Zeki Müren
için 'Bir Demet Yasemen' oyununda Zeki Müren'i, oynayan, Soytarı oyununu yöneten ve rol alan ustamız İBB Şehir Tiyatroları'nın kıdemli sanatçısıydı. Onu sadece çalışkanlığı pozitif enerjisi ve yeteneği ile değil, turne boyunca herkese disiplin konusunda örnek olan bir yol arkadaşı olarak anımsayacağım. ışıklarda uyusun. Özden Özgürdal:
2014-2015 Erbulakevi eğitim dönemi için aradığımızda muhteşem sesiyle telefonu açıp 'geliyorum çocuklar' dedi. Disiplin dersi vererek eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede refakatçi olduğu dönemde bile gelip derslere girdi. Sanata, Türkçemize kattığın her şey için teşekkürler.