Türk hacılar dönüş yolunda

Hac görevini yerine getirmek için bu yıl 2 milyondan fazla hacı adayı kutsal topraklara geldi. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adaylarının çoğunluğunun kutsal yolculuğu Medine ziyaretiyle başladı.
Hz. Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi
'yi ziyaret eden hacı adayları, ardından Mekke'ye geçti. Kâbe
'yi tavaf eden hacı adayları, arife günü Arafat'ta vakfeye durarak hac ibadetinin en önemli bölümünü tamamladı. Ardından Müzdelife'ye ve oradan da telbiye ve tekbirlerle 5 kilometrelik yol yürüyerek Mina'ya geçen Müslümanlar, Mina'daki Jamerat adı verilen yerde "büyük şeytan
" olarak tabir edilen ve şeytanı sembolize eden duvara "Bismillahu Allahuekber" diyerek taş attı. ŞEYTAN TAŞLAMA TAMAM
Şeytan taşlamanın ardından saçlarını da kesen hacı adayları ihramdan çıktı. Bayramın birinci günü vekalet verilen kurbanların kesilmesiyle hac vazifesi yerine getirilmiş oldu. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de şeytan taşlama görevini yerine getiren hacılar Kâbe'yde veda tavaflarını gerçekleştirdi. Mekke'deki hac vazifesi sona eren Türk hacılar bugünden itibaren Türkiye
'ye dönmeye başlıyor. Kafile kafile Mekke'den ayrılacak olan Türk hacılardan bazılarının Medine'ye geçeceği Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ettikten sonra dönüşü oradan yapacağı belirtiliyor. İSLAM ÜLKELERİ BAYRAMLAŞTI
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından dün geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Bu yıl katılımcılar adına konuşmayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı. Erbaş, İslam âleminde birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyaç olduğunu söyleyerek "Yüce Mevla'dan, bu kutsal beldeleri ve tüm İslam ülkelerini, her türlü fitne ve kötülüklerden korumasını, tüm İslam ülkelerindeki Müslümanları en doğru yola iletmesini niyaz ederim" diye konuştu.