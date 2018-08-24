Türkiye mazlumlara bayram sevinci yaşattı

Kurban Bayramı süresince Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılayı
, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İHH İnsani Yardım
Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi yardım kuruluşları dünyanın dört bir yanında kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı organizasyonu düzenledi. Türkiye'den vekalet yoluyla bağışlanan kurbanların etleri Suriye, Irak, Filistin
, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan
gibi ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
TİKA, Gazze Şeridi'nde yaklaşık on bin aileye kurban eti dağıttı. Türk Kızılayı ise, işgal altındaki Filistin topraklarında aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hissesinin bulunduğu 700 hisse kurban dağıttı. TDV, Nijerya'da bin 340 kurbanlığın etini, yaklaşık 250 bin kişiye ulaştırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı, 57 bin 961 hisse kurbanı, 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırırken. Sadakataşı Derneği de 8 bin 700 hisse kurbanın kesim ve dağıtımlarını 30 farklı ülkede gerçekleştirdi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise Nijer'de 7 bin aileye, Sierra Leone'nin başkenti Free Town ve Makeni kentinde ise ihtiyaç sahibi bin 500 Müslüman aileye kurban eti ulaştırdı.