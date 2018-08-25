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Ağaçta asılı cesedi bulundu, polis öldüğünü söyleyemedi

Bolu'da Ali H.'nin (33), ağaca asılı cesedi bulundu. Polis, Ali H.'nin 'da yaşayan yakınlarını Bolu'ya çağırırken, kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 16:20
Ağaçta asılı cesedi bulundu, polis öldüğünü söyleyemedi

Olay, Seyit Mahallesi 12 Kasım Evleri Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde vatandaşlar, tarlanın kenarında bulunan ağaca asılı kişiyi görünce, polise haber verdi. Bölgesevk edilenlen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin öldügünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Ali H. olduğu saptandı. 'da yaşadığı belirlenen Halıcı'nın telefonla, en son konuştuğu kişinin 'Aşkım' diye kayıtlı numara olduğu tespit edildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yakınlarına ulaşan polis, Ali H.'nin kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını belirterek, Bolu'ya çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Ali H.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. Yakınları Ali H.'nin Bolu ile bağlantısı olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ağaçta asılı cesedi bulundu, polis öldüğünü söyleyemedi
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