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Amcasının sayesinde ‘can’ oldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Amcasının sayesinde ‘can’ oldu

'DE inşaattan düşen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Rıza Zeytin'in organları bağışlandı. Zeytin'in üç yıl önce böbreğini komşusuna bağışlayan amcası , ağabeyi ile görüşerek oğlunun organlarını bağışlamasını istedi. Bunun üzerine baba Hasan Zeytin ve ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Amca Mustafa Zeytin, yeğenini kaybettiği için üzgün olduğunu dile getirerek, 3 yıl önce komşusu için bir ay düşündükten sonra böbreğini bağışladığını söyledi. Organ bağışının önemini üç yıldır daha iyi anladığını kaydeden Zeytin, "Böbreğimi bağışlayarak bir ablam oldu. Sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Onun da etkisi altında kalarak ağabeyim ile konuşup organ bağışını yaptık. İnşallah alıcı hastalarımız iyi olur, yeğenimizi yaşatırlar" dedi.

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Amcasının sayesinde ‘can’ oldu
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