Beraber doğdular, yan yana gömüldüler

Kayseri
'deki önceki gün yaşanan zincirleme trafik kaza
sında hayatını kaybeden 29 yaşındaki ikizler Samet ve Semiha Açıkel, dün Niğde
'de gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirilen Açıkel kardeşler için helallik alındı. 20 Eylül'de düğünü olacak Semiha Açıkel'in tabutuna duvak örtüldü. İkiz kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Cenaze törenine, baba Muammer Açıkel, aile yakınları, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti
İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan anne Ümmü Gülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel'in nişanlısı Yasin Şahin'in tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.