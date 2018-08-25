Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

'da sı: 7 ölü, 3 yaralı

'da meydana gelen sında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 08:08 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 08:10
Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde -Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

da 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yanındaki kişiler, araçlarda sıkıştı.

Olay yerisevk edilenlen jandarma, polis ve ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden ilk belirlemelere göre Adıbelli ile Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenler da aynı hastanenin morguna götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN