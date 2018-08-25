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’su düşük boşanması’ ’nde

’de Mustafa Özdemir, “Eşim geri zekâlı” diyerek boşanma davası açtı. İki farklı rapora rağmen mahkeme çifti boşadı. İftiraya uğradığını söyleyen genç kadın ’ne başvurdu

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
‘IQ’su düşük boşanması’ Anayasa Mahkemesi’nde
'de yaşayan 42 yaşındaki Mustafa Özdemir, 2014 yılında görücü usulüyle tanıştığı 31 yaşındaki Hamiyet Özdemir ile evlendi. 7 ay sonra ise eşini Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek psikiyatri uzmanları M.T. ve P.K.'ye muayene ettirdi. testi yapılan Hamiyet Özdemir'e yüzde 68 zekâ oranı ve yüzde 25 engelli raporu verildi. Bu raporu alan Damat Mustafa Özdemir, mahkemeye giderek "Beni zekâ geriliği olan kızla evlendirdiler" diyerek boşanma davası açtı. Mustafa Özdemir'in sunduğu raporunu yeterli bulmayan mahkeme, Hamiyet Özdemir'in de talebi doğrultusunda yeniden rapor alınmasını istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Hamiyet Özdemir'e, bu kez zekâ geriliği ve engelinin bulunmadığı yönünde rapor verildi. Mahkeme de bu raporu dikkate alarak, Mustafa Özdemir'in boşanma talebini reddetti. Mustafa Özdemir ise bu kez eşinin zekâ geriliği nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını öne sürerek, yeniden dava açtı. Aynı mahkeme, bu kez boşanmalarına karar verdi. Bunun üzerine Hamiyet Özdemir, kararı temyiz etti.

TAZMİNAT İSTEYECEKLER
Genç kadının avukatı ayrıca, boşanma kararı veren mahkeme ile ilgili olarak 'ne başvurdu. Yargıtay'dan ve AYM'den gelecek kararları bekleyen Hamiyet Özdemir, "Ben zihinsel engelli değilim. Herhangi bir engelim yok. Sağlığım yerinde. Eşim benim kadınlık gururumla oynadı" dedi. Babası Ahmet Turaç da "Kızımın engeli olsaydı rapor alıp engelli maaşı bağlatırdım. Kızımın namusuyla oynadı. Tazminat davası da açacağız" dedi.
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‘IQ’su düşük boşanması’ Anayasa Mahkemesi’nde
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