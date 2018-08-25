Kapıkule’de kuyruk 9 kilometreyi buldu

Yaz ve bayram tatilinin bitişiyle dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı
'nda dün oluşturduğu çift sıra kuyruk, dün 9 kilometreyi buldu. Yunanistan
'a açılan Pazarkule'de ise araç kuyruğu 4 kilometreyi geçti. Hamzabeyli'de 3.5 , İpsala'da 3 ve Dereköy'de de 2.5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kapıkule'den saatte 180 ila 200 aracın çıkış işleminin yapıldığı öğrenildi. Fransa
'nın başkenti Paris
'te yaşadığını belirten Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını dile getiren Aras, "En az 8 kilometre de gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız, bilmiyorum" dedi. '11 SAATTİR BEKLİYORUZ'
Yunus Ceylan ise uçak bileti fiyatları çok yüksek olduğu için otomobille geldiklerini belirtti. Bolu
'da tatilini geçirip, Almanya
'ya dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik" diye konuştu. Öte yandan geçen yıl gurbetçilerin dönüşleri sırasında Kapıkule'de yol kenarına bırakılan çöpler tepki çekmişti. Gurbetçilerin bu yıl yol kenarlarına çöp bırakmadıkları gözlendi. ÇANAKKALE'DE FERİBOT ÇİLESİ Çanakkale
'de feribot kuyruğu 5 kilometreye dayandı. Şehir içinde tüm ana arterlerde trafik kilitlendi. Tatilciler feribot sırasının kendilerine gelmesi için 3-4 saat beklemek zorunda kaldı.