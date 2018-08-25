Karadeniz’in hırçın suları iki can aldı

Bayramı fırsat bilen Suriyeli üç genç, dün sabah saatlerinde serinlemek için Şile'de denize girdi. 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, arama kurtarma ve jandarma ekipleri ile ambulans sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Balhawan'ın cesedine ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle akşam saatlerinde Ağva'da babası ile denize giren ve boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için denize atlayan 18 yaşındaki Kezban Kocalı da denizde kayboldu. Genç kızın bulunması için denizde arama çalışmaları devam ediyor.

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Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan dalgaların durulmasına kadar yasağın devam edeceği kaydedildi.