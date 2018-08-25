Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı.
Giriş Tarihi: 25.8.2018 10:50Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 10:56
Son dakika haberi... Kurban Bayramının 1. günü Rize'de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Rize'de Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı.