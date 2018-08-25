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bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 10:56
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Son dakika haberi... Kurban Bayramının 1. günü Rize'de kaçarak denize giren bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Rize'de Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı.

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Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu
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