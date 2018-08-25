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Mobilya fabrikası kül oldu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Mobilya fabrikası kül oldu
'nın Karatay ilçesindeki Mar-San Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede 7 işyerine daha sıçradı.
Patlamanın da meydana geldiği yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Sitenin güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 araç ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına, bir helikopter de destek verdi. Bu arada, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, Hasan Çınar'a ait işyerindeki LPG ile çalışan forklift aracında meydana gelen patlama sonrasında çıktığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan yangına ilişkin bilgi aldı.
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Mobilya fabrikası kül oldu
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