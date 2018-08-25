O maganda belli ama firari!

İstanbul'dan, bayram ziyareti için geldikleri Samsun
'un Çarşamba İlçesi'nde önceki gün 8. Hürriyet Balık Festivali sırasında, Ahmet Uzun tarafından kurşunlanarak öldürülen Türkan Güneştaş (47) ile gelini Ayşegül Güneştaş'ın (27) serseri kurşuna kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre Ahmet Uzun, kızını kötü yola düşürdüğünü öne sürdüğü Nurcan Bülbül'e ateş etti. Ancak festival alanını kalabalık olduğu için kargaşa çıktı. Bunun üzerine rastgele ateş eden Uzun'un silahından çıkan kurşunlar, gelin ve kaynanayı öldürdü. Türkan Güneştaş'ın kardeşleri Hürriyet Güneştaş ve Yeter Tuğhan'da yaralandı. Uzun'un kurşunlarına hedef olan ve ağır yaralanan Nurcan Bülbül'ün ise yoğum bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda eşini ve annesini kaybeden Umut Güneştaş'ın da kolu kırıldı. Polis firari Ahmet Uzun'u arıyor.