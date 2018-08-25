Rus çift, Karadeniz’de günlerce mahsur kaldı

Rusya
'nın Karadeniz
'e kıyısı bulunan liman şehirlerinden Novorossisk'te şişme botla denize açılan çift, 5 gün boyunca mahsur kaldı. Novorossisk'te balık tutmak için botlarıyla Karadeniz'e açılan çift, bir süre sonra akıma kapılarak Karadeniz'in ortalarına doğru ilerlemeye başladı. Akıntıya karşı kürek çeken Rus çift, botunu sahile çekemedi. Güneşin altında 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen çift, fırtına nedeniyle kilometrelerce sürüklendi. Mahsur kalan çift, tam 5 gün sonra Yunanistan
bandıralı "Critie Rock" gemisiyle karşılaştı. Gemidekilere seslenen çift, gemi mürettebatı tarafından kurtarıldı. Yaşanan ilginç olay üzerine gemi mürettebatı, çifte hemen yardım ederek gemiye aldı. KİMSENİN HABERİ OLMADI
Çift, kurtarıldıkları ilk an çok aç olduklarını, günlerdir yemek yemediklerini, su içmediklerini söyledi. Gemi mürettebatı ise sahil güvenlik
ekiplerine haber verdi. Gemide yemek ve su verilmeyen çift, sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden teslim alındı. Hastaneye kaldırılan
çifte kontrollü olarak yemek ve su verildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.