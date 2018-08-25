Tacizci bakkala gazlı coplu dayak

İstanbul
'da
özel güvenlikçi Gülcan
E.A (28), Pendik'te
kendisini taciz ettiğini
öne sürdüğü bakkal
E.S.'ye biber gazı
sıktı, copla vurdu ve
şikâyetçi oldu. Olay
17 Ağustos'ta Pendik
Esenler Mahallesi'ndeki
evinin bulunduğu
sokaktaki her zaman
alışveriş yaptığı bakkala
gitti. İddiaya göre
Bakkal E.S., "Bugün çok güzelsin,
çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?"
dedikten sonra genç kıza sarılıp
öpmeye çalıştı. Şoke olan ve bakkaldan
kaçan genç kadın yaşadıklarını ailesine
ve eşine anlatamadı. Gülcan E.A.,
sürekli kendisine laf atan bakkalın,
geçen pazartesi günü "Küs müyüz, gel
sana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin,
bana bunu yapma" demesi üzerine
yanındaki biber gazını E.S.'nin yüzüne
sıktı. Çantasındaki copla da dövdü.
Ardından polise şikâyette bulundu.
E.S. de polise gidip şikâyetçi oldu ve
bilmediği bir nedenden dolayı saldırıya
uğradığını iddia etti.