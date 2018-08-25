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Tacizci bakkala gazlı coplu dayak

Pendik’te özel güvenlik görevlisi genç kadın, kendisini taciz eden bakkala biber gazı sıkıp copla dövdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Tacizci bakkala gazlı coplu dayak
'da özel güvenlikçi Gülcan E.A (28), Pendik'te kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü bakkal E.S.'ye biber gazı sıktı, copla vurdu ve şikâyetçi oldu. Olay 17 Ağustos'ta Pendik Esenler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı bakkala gitti. İddiaya göre Bakkal E.S., "Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?" dedikten sonra genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Şoke olan ve bakkaldan kaçan genç kadın yaşadıklarını ailesine ve eşine anlatamadı. Gülcan E.A., sürekli kendisine laf atan bakkalın, geçen pazartesi günü "Küs müyüz, gel sana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin, bana bunu yapma" demesi üzerine yanındaki biber gazını E.S.'nin yüzüne sıktı. Çantasındaki copla da dövdü. Ardından polise şikâyette bulundu. E.S. de polise gidip şikâyetçi oldu ve bilmediği bir nedenden dolayı saldırıya uğradığını iddia etti.
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Tacizci bakkala gazlı coplu dayak
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